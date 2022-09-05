Путін назвав країною вранішнього сонця Росію, а не Японію: відео

Президент РФ також вважає, що Росія бере свій початок від людини, на якій території вона б не проживала.

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що країною вранішнього сонця доцільніше називати саме Росію, а не Японію.

Про це він сказав під час зустрічі з учасниками екологічного форуму на Камчатці, інформують росЗМІ.

"Наша країна починається з людини, де б вона не жила. Але географічно ми повинні сказати про Камчатку…Взагалі наших сусідів японців і Японію називають країною сонця, що сходить. Але на схід від Японії розташована саме Камчатка або Сахалін. Ще східніше розташована Нова Зеландія, а східніше від нової Зеландії розташована Чукотка. А там лише 60 км протока і все, далі вже американський континент. У цьому сенсі країна сонця, що сходить - це Росія", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін назвав нову "мету" війни в Україні.

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