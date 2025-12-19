Путін назвав ідею репараційного кредиту ЄС «пограбуванням» і попередив про наслідки

Володимир Путін. / © Associated Press

Російський «фюрер» Володимир Путін назвав ідею репараційного кредиту ЄС для України «пограбуванням» та попередив про наслідки.

Про це диктатор-президент РФ заявив під час щорічних «Підсумків року».

Диктатор зухвало висловився, що ідея використання заморожених активів країни-агресорки, — це не «викрадення», в «пограбування». З його слів, начебто європейські лідери не змогли дійти згоди, побоюючись, що «наслідки можуть бути дуже суворими для грабіжників».

«Конфіскація активів РФ в Європі приведе до підриву довіри до Єврозони, адже „варто тільки почати“, нахабно заявив Путін.

З його слів, якщо їхні активи будуть вилучені, то Москва «буде захищатися в судах, в юрисдикціях, незалежно від політичних рішень». Окрім того, він пригрозив, мовляв, Європі «рано чи пізно» доведеться віддавати те, що вона «украде» з активів РФ.

Зауважимо, директор Російського фонду прямих інвестицій та переговорник “фюрера” Кирило Дмитрів також відреагував на рішення ЄС ухвалили 90 млрд євро допомоги Україні. Зокрема, він назвав лідерів ЄС «розпалювачами війни».

Нагадаємо, вночі проти 19 грудня ЄС після тривалих переговорів уклав угоду для України щодо позики 90 млрд євро. Втім, лідери країн не змогли домовитися про бажаний для багатьох варіант забезпечення цієї позики за рахунок заморожених активів Росії.

Зокрема, Бельгія виступала проти. Після ухвалення рішення бельгійський прем’єр-міністр Барт Де Вевер заявив, що це потужний політичний сигнал та інвестиція у безпеку Європи. З його слів, йдеться не про благодійність, а про стратегічну інвестицією у власну безпеку.