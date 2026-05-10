Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах з ЄС

Уряд Німеччини відкинув пропозицію глави Кремля Володимира Путіна щодо залучення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у якості посередника у переговорах з Європою. Офіс колишнього очільника уряду ФРН поки не коментує ініціативу.

Про це пише Bild з посиланням на dpa.

Зазначається, що пропозицію Путіна Берлін розцінює як «удавану». У німецьких урядових колах заявили, що подібні висловлювання з Москви звучали і раніше, а запропонований варіант «не заслуговує на довіру».

Нагадаємо, Путін поділився зі своїми пропагандистами фантазіями про переговірника з Росією від Євросоюзу, який би його влаштував. Диктатор додав, що його би влаштувала на роль переговірника від імені ЄС кандидатура колишнього канцлера Німеччини Гергарда Шредера.

Хто такий Шредер

Герхард Шредер був канцлером Німеччини від 1998 до 2005 року. Він вже багато років піддається жорсткій критиці через свої тісні особисті та економічні зв’язки з Росією.

Після того як його усунули з посади голови уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Росія була зацікавлена у припиненні війни, запевняв він після кожної цієї зустрічі.

