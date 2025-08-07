Путін назвав місце, де б хотів зустрітися з Трампом

Очільник Кремля Володимир Путін / © Getty Images

Об’єднані Арабські Емірати — країна, яку очільник Кремля Володимир Путін вважає однією з тих країн, що «підходять» для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляють пропагандистські агентства і ЗМІ РФ.

«Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом», — йдеться у повідомленні.

Також Путін повідомив, що Росія нібито має «багато друзів», які готові допомогти організувати його зустріч із Трампом.

Ба більше, кремлівський очільник назвав ймовірну зустріч із Трампом «самітом» і заявив, що зацікавленість у перемовинах проявляють як США, так і РФ.

«Зацікавленість у саміті Росія-США виявлена з обох сторін», — заявив Путін.

Нагадаємо, про шанси на зустріч між Трампом і Путіним кажуть у білому домі.

Посадовець Білого дому заявив, що Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним вже у серпні.

Також і Вашингтоні заявили, що зустріч очільника Кремля та президента США пропонує саме Москва.

А у Кремлі тим часом кажуть, що нібито місце зустрічі Трампа з Путіним уже узгоджене, а перемовини відбудуться «найближчими днями».