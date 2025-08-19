ТСН у соціальних мережах

Путін запропонував місце зустрічі із Зеленським — ЗМІ

Очільник Кремля запропонував зустріч із Влодимиром Зеленським у Москві. Про це, як передають джерела, йшлося під час розмови телефоном з Трампом.

Путін запропонував місце зустрічі із Зеленським — ЗМІ

Путін натякнув на переговори із Зеленським у Москві після дзвінка з Трампом / © Associated Press

Кремлівський очільник Володимир Путін запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Про це він сказав під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це пише ClashReport.

Під час переговорів із Трампом Путін допустив можливість особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Москві.

Водночас, деталей щодо конкретного часу та місця переговорів поки не надано.

Нагадаємо, телефонна розмова Путіна і Трампа, що тривала приблизно 40 хвилин, відбулася 18 серпня під час зустрічей Трампа з Зеленським та лідерами Європейського Союзу у Вашингтоні.

За її результатами Трамп повідомив, що докладе зусиль, щоби переговори між Путіним і Зеленським відбулися.

Тим часом у Кремлі підтвердили сам факт розмови, але утрималися від підтвердження готовності президента РФ до особистої зустрічі, зазначивши, що обговорювалася лише «можливість підвищення рівня прямого контакту» між делегаціями сторін.

