Путін заявив, що Росія "хотіла стати частиною цивілізованого світу", але їм завадили

Путін заявив, що на РФ не чекають в цивілізованому світі.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ завжди нібито хотіла стати частиною цивілізованого світу, проте на росіян там не чекали.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Путін вкотре побідкався на розвал СРСР, заявивши, що "вони самі це допустили". І після цього Росія нібито робила спроби стати частиною цивілізації, але у неї нічого так і не вийшло.

"Ми завжди хотіли бути частиною цього так званого цивілізованого світу. І після розвалу СРСР, який ми допустили власними руками, нам здавалося, що з дня на день ми станемо частиною цього так званого цивілізованого світу. А як з'ясувалося, нас там не чекали. Незважаючи на всі наші зусилля і спроби", - заявив диктатор.

Водночас Путін додав, що росіяни дотримуються інших принципів, ніж цивілізовані країни.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти хотіли усунути законну владу та встановити маріонетковий режим. Від того часу Росія обстрілює Україну ракетами, знищуючи інфраструктуру та вбиваючи українців.

Міністр оборони РФ 21 грудня заявив, що війна триватиме та оголосив про справжню мету мобілізації - новий наступ на Україну.

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