Путін назвав Революцію Гідності в Україні "кривавим держпереворотом"

Путін також заступився за президента-втікача Януковича.

Президент Росії Володимир Путін назвав Революцію Гідності в Україні в 2014 році начебто "держпереворотом".

Про це він сказав на пресконференції 23 грудня.

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За його словами, загострення між Україною та РФ розпочалося у 2014 році. До цього часу, як сказав Путін, Росія, мовляв, змирилася з тим, що "частина історичної території" виявилася "за межами РФ, зокрема в Україні". Як він додав, країни співпрацювали, хоч і мали розбіжності у поглядах і суперечки.

"Так, сперечалися через газ, були конфлікти, але зрештою про все домовилися. Працювали ж і готові були далі працювати. І жодні дії щодо Криму нам на думку навіть не спадали", - висловився Путін.

Далі глава Кремля почав роздумувати про події, які передували незаконній окупації українського Криму, назвавши Революцію Гідності "кривавим держпереворотом". Путін почав виправдовувати президента-втікача Віктора Януковича, кажучи, що той "погодився з усім і був готовий покинути владу".

"Але що сталося у 2014-му році? Кривавий держпереворот. Людей убивали та спалювали. Зараз я не кажу, хто має рацію, хто винен. Зрозуміло, що було законне обурення та незадоволення громадян України щодо того, що відбувалося в країні. Так чинний тоді президент Янукович – він же з усім погодився. Три міністри закордонних справ - Польщі, ФРН та Франції - дали гарантії мирного розвитку ситуації та мирного процесу. Я розмовляв тоді із президентом США з його ініціативи. Він мене попросив також підтримати цей процес. Усі погодилися. Через день-два – держпереворот... ", - сказав Володимир Путін.

Далі, Путін звинуватив Революцію Гідності в окупації українського Криму Росією. За його словами, РФ мовляв "поставили в ситуацію, коли вчинити інакше не можна було" і Москва взяла "під крило" жителів півострова.

До слова, глава країни-агресора не вперше називає події на Майдані "держпереворотом".

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