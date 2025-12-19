Путін назвав свого "надійного друга" і союзника: що це за політик

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

«Фюрер» Російської Федерації Володимир Путін назвав лідера Китаю Сі Цзіньпін «надійним другом» і союзником країни-агресорки.

Про це він сказав під час своєї «Прямої лінії».

«Я оцінюю голову Сі Цзіньпіна як мого надійного друга і стабільного партнера і союзника Росії. Це найголовніша основа розвитку наших російсько-китайських відносин», — наголосив диктатор.

Реклама

З його слів, між Москвою і Пекіном стосунки відбувається послідовно, а спільна робота триває «за найважливішими напрямами». Путін повідомив, що оборот між РФ і КНР становить 240-250 млрд доларів оборот. З його слів, це менше, ніж із країнами ЄС, але в «країновому вимірі співробітництва між РФ і Китаєм Росія перебуває на першому місці».

Також Путін похвалився, що Москва і Пекін співпрацюють у багатьох галузях, зокрема, і військовій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай посилює військову співпрацю з Росією, зокрема, у сфері воєнної промисловості. Він каже, що розвідки України та партнерів фіксують посилення впливу Пекіна на російські ресурси та економіку.

За даними ГУР, наразі українська розвідка не має даних про те, що Китай постачає Російській Федерації не лише компоненти до зброї, а й саме озброєння. У відомстві кажуть, що КНР займає дуже чітку позицію щодо того, що не має бажання поставляти Росії саме готові види озброєння.