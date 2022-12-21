Путін назвав український народ "братнім" і заявив про спільну трагедію

Диктатор цинічно заявив, що "нам ні в чому дорікнути".

Президент Росії Володимир Путін, який віддає накази про удари по мирних жителях України, заявив, що досі вважає український народ "братнім".

Про це він сказав на засіданні колегії Міноборони РФ 21 грудня.

"Нам ні в чому дорікнути. Ми завжди вважали український народ братнім народом. Я й зараз так думаю", – вкотре повторив свою пропагандистську тезу російський диктатор.

Він також лицемірно назвав "спільною трагедією" "те, що зараз відбувається".

"Наша спільна трагедія. Але вона не є наслідком нашої політики. Вона є результатом політики інших країн, третіх країн, які завжди цього прагнули – до дезінтеграції російського світу. Певною мірою, вони досягли успіху", – заявив Путін.

Зауважимо, очільник Кремля робить фальшиві заяви про "братній український народ", коли його армія атакує Україну ракетами та дронами-камікадзе, вбиваючи цивільних та руйнуючи інфраструктуру. Зокрема, коли Путін робив свою сьогоднішню заяву, окупанти обстріляли Очаків, поранивши там мати з дитиною.

А 19 грудня РФ влаштували наймасованішу атаку дронами-камікадзе на енергетичну інфраструктуру України, запустивши 34 безпілотники та залишивши без світла 2 млн людей.

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