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Путін назвав Україну "територією біля порогу Росії" та заявив, що "США роблять те, що хочуть"

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Путін назвав Україну "територією біля порогу Росії" та заявив, що "США роблять те, що хочуть"

Путін звинуватив США у тому, що "вони щось роблять або планують робити в Україні".

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що "Україна - це територія біля порогу Росії та, що Кремлю нібито більше нема куди відступати". 

Про це повідомляє російський "Інтерфакс". 

Путін заявив, що нібито "США, що хочуть, те і роблять, але Україна - це держава біля порогу РФ і країні-агресорці немає куди відступати". 

"Але те, що вони зараз роблять на території України або намагаються і планують робити, це ж не за тисячу кілометрів від нашого національного кордону, це біля порога нашого будинку. Вони мають зрозуміти, що нам просто нікуди далі відступати", - сказав президент країни-агресорки Путін.

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