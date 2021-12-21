Путін назвав Україну "територією біля порогу Росії" та заявив, що "США роблять те, що хочуть"

Путін назвав Україну "територією біля порогу Росії" та заявив, що "США роблять те, що хочуть"

Путін звинуватив США у тому, що "вони щось роблять або планують робити в Україні".

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що "Україна - це територія біля порогу Росії та, що Кремлю нібито більше нема куди відступати".

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Путін заявив, що нібито "США, що хочуть, те і роблять, але Україна - це держава біля порогу РФ і країні-агресорці немає куди відступати".

"Але те, що вони зараз роблять на території України або намагаються і планують робити, це ж не за тисячу кілометрів від нашого національного кордону, це біля порога нашого будинку. Вони мають зрозуміти, що нам просто нікуди далі відступати", - сказав президент країни-агресорки Путін.

Нагадаємо:

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Москва вимагає у НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

Також у РФ заявили, що там не допустять розміщення інфраструктури НАТО в Україні і в Грузії.

Читайте також: