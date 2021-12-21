Путін назвав Україну "територією біля порогу Росії" та заявив, що "США роблять те, що хочуть"

Путін звинуватив США у тому, що "вони щось роблять або планують робити в Україні".
Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що "Україна - це територія біля порогу Росії та, що Кремлю нібито більше нема куди відступати".
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
Путін заявив, що нібито "США, що хочуть, те і роблять, але Україна - це держава біля порогу РФ і країні-агресорці немає куди відступати".
"Але те, що вони зараз роблять на території України або намагаються і планують робити, це ж не за тисячу кілометрів від нашого національного кордону, це біля порога нашого будинку. Вони мають зрозуміти, що нам просто нікуди далі відступати", - сказав президент країни-агресорки Путін.
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Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.
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