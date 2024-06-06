Путін цинічно заявив, за якої умови війна в Україні закінчилася б "за два-три місяці"

Російський президент-диктатор Володимир Путін назвав умову, за якої, з його слів, могла б закінчитися війна в Україні.

Про це кремлівський "фюрер" заявив на зустрічі з керівниками іноземних інформагентств, пишуть росЗМІ.

У традиційній манері Путін кинувся зі звинуваченнями на Сполучені Штати Америки. Мовляв, у всьому винне західне озброєння.

"США мають припинити постачати Україні зброю. Тоді "конфлікт" (так в РФ називають війну в Україні — Ред.) закінчиться за два-три місяці", — цинічно заявив диктатор.

За словами Путіна, зараз Білий дім "прагне не допустити успіху Росії". "Можливі зміни у відносинах", висловився він, можуть відбутися після президентських виборів у США.

Окрім того, господар Кремля нахабно заявив, мовляв, у Москви "відчинені двері для переговорів із Заходом". Втім, зі слів диктатора РФ, Штати, Франція та Велика Британія виключають "можливість партнерських відносин".

Як повідомлялося, заступник голови російського Міністерства закордонних справ Михайло Галузін зробив заяву про переговори з Україною і висунув умови. З його слів, аби сісти за стіл переговорів щодо України мають бути визнані нинішні територіальні реалії.

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