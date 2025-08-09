Путін висунув умови для миру з Україною / © ТСН.ua

Реклама

Російський диктатор Путін висунув низку умов для підписання мирної угоди з Україною.

Про це повідомили джерела видання The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією видання:

Реклама

на першому етапі Україна має вивести війська з Донецької області, після чого фронт буде заморожено;

на другому етапі Путін і президент США Дональд Трамп мають узгодити остаточний мирний план за участю президента України Володимира Зеленського;

Луганська область і Крим залишаються під контролем Росії;

Щодо виходу Росії із Запорізької та Херсонської областей ясності немає.

Джерела WSJ стверджують, що Україна «принципово не проти будь-яких пропозицій», але наполягає на обов’язковому припиненні вогню.

За даними видання, Дональд Трамп вважає умови Путіна привабливими.

При цьому у матеріалі WSJ не згадується про присутність російських військ на Сумщині та окупацію значної частини Харківської області.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.