Путін назвав умови завершення війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року».

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

З його слів, він не бачить «готовності» обговорювати питання територій з боку України.

«Вони не захотіли виводити війська з Донбасу та після стамбульських переговорів і зараз відмовляються. Але ми відчуваємо, що вони готові вести якийсь діалог. Єдине, що я хочу сказати, ми теж завжди про це говорили, ми готові і хочемо завершити цей конфлікт мирними засобами на основі тих принципів, які були викладені мною в червні минулого року, і при усуненні першопричин, які спричинили цю кризу», — зазначив Путін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що агресивна риторика Володимира Путіна не є новою, проте спроможність Росії воювати далі напряму залежить від тиску Заходу.

Коментуючи заяви російського диктатора про намір продовжувати окупацію українських територій, Зеленський наголосив, що бажання Путіна воювати не збігається з його можливостями, якщо санкційний тиск працюватиме.

Президент також підтвердив, що американська сторона переконує у готовності Путіна до завершення війни як у публічному, так і в непублічному форматах. Україна підтримує цю дипломатичну хвилю, але переговори минають непросто.