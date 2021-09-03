Путін назвав відносини з Україною "ненормальними і неприродними": вважає, що провини Росії в цьому немає

Путін назвав відносини з Україною "ненормальними і неприродними": вважає, що провини Росії в цьому немає

Очільник Кремля чекає, що "нормалізувати" відносини з ним має нібито українська сторона.

Президент Росії Володимир Путін вважає нинішні відносини з Україною "ненормальними і неприродними" і все ще плекає надію, що вони "нормалізуються".

Про це він сказав під час участі в Східному економічному форумі у Владивостоці в п'ятницю.

"Я вважаю, та ситуація, в якій ми сьогодні перебуваємо, є абсолютно ненормальною і неприродною. Рано чи пізно - а краще, якщо це станеться рано, і чим раніше, тим краще - ми в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною", - заявив Путін.

Президент РФ також додав, що сподівається на приїзд президента України на Східний економічний форум в Росії якщо він "вибудує курс на нормалізацію відносин". За його словами, це має статися "одного дня".

"Якщо президент Зеленський буде обраний і реальну свою політику не на словах, а насправді вибудує на нормалізацію відносин з Росією, то чому ні? Звичайно, так", - зазначив Путін і додав, що на практиці все нібито відбувається навпаки.

Путин – об Украине: Я считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно – а лучше если рано, и чем раньше, тем лучше – мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной. pic.twitter.com/lmm5Mhsohi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 3, 2021

Нагадаємо, у Російській Федерації заявили, що Україна і Сполучені Штати збираються побудувати дружні стосунки для того, аби протистояти Москві, а не "для себе".

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