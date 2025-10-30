Путін назвав війну "генетичною рисою" росіян: яка місія цієї заяви

Президент Росії Володимир Путін у військовому госпіталі / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у росіян нібито «в генах» закладена здатність воювати. Це свідчить про те, що культ війни став частиною сучасної російської ідентичності. Такий підхід перетворює насильство на норму.

Про це повідомив український Центр протидії дезінформації.

Під час відвідування військового госпіталю в Москві Путін під час спілкування з одним із учасників війни проти України, який пригадав свого діда — ветерана Другої світової, заявив, що у росіян нібито «в генах» закладена здатність воювати.

Реклама

У ЦПД зазначили, що такі слова диктатора лише підкреслюють, що в сучасній Росії культ війни став частиною національної ідентичності. Кремль послідовно нав’язує громадянам ідею, що участь у війнах — природна риса «справжнього росіянина».

«Через міфологізацію „вєлікой побєди“ та образ „дідів, які воювали“, формується переконання, що нові агресивні війни — лише продовження «історичної місії». Такий підхід перетворює насильство на норму, а воєнні злочини — на прояв «патріотизму»», — йдеться в заяві ЦПД.

Показово й те, що серед співрозмовників Путіна у госпіталі були люди з кримінальним минулим. Багато з них ще донедавна перебували за ґратами, але після участі у війні Кремль представляє їх у медіа як «героїв» та «нову еліту Росії».

До слова, за даними джерел NBC News, розвідка США поінформувала Конгрес, що Путін «більш ніж будь-коли раніше» налаштований продовжувати війну проти України. Спецслужби не фіксують жодних сигналів готовності Росії до компромісів чи зупинки наступу, навіть попри спроби організувати мирні переговори. Розвідка зазначає, що попри значні втрати та економічні труднощі, Кремль прагне утримати контроль над захопленими територіями, щоб виправдати величезні людські та фінансові витрати.