Політика
2992
Олена Капнік
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Путін назвав "єдину ціль" війни Росії в Україні

© Getty Images

Агресорка Росія нібито ніколи не мала і не буде мати бажання на будь-кого нападати. Мовляв, “єдина ціль” Кремля в Україні – захист власних інтересів.

Про це цинічно заявив російський “фюрер” Володимир Путін під час зустрічі зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо в Китаї.

“Фюрер” нахабно заявив, мовляв, Москва “змушена була захищати свої інтереси”. Однак диктатор не сказав які саме. Крім того, каже Путін, він захищає “людей, які пов'язують своє життя, свою долю з Російською Федерацією, з Росією, з нашою історією та традиціями”.

“Ось у чому суть конфлікту в Україні, ось звідки він узявся. І це зовсім не наша агресивна поведінка, а агресивна поведінка з іншого боку. І у нас немає жодних інших цілей, крім захисту власних інтересів”, - наголосив господар Кремля.

Не обійшлося з боку Путіна і без нападок на Євросоюз. Він звинуватив країни ЄС в “провокації” та “некомпетентності” та “істерії” через напад на Україну, якого, цинічно додав “фюрер”, не було.

Новина доповнюється
