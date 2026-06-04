Путін назвав, з ким в Україні хоче підписувати мирний договір

Чергові маніпуляції Кремля: Путін назвав нову умову для підписання документів із Києвом / © Associated Press

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Російський диктатор Путін, який сам перебуває при владі вже майже 27 років, знову звинуватив Володимира Зеленського в нібито нелегітимності.

Про це диктатор заявив під час зустрічі з керівниками міжнародних інформагентств.

«Щодо того, чи є Володимир Зеленський законним представником України — це питання до юристів. Звісно, якщо ми дійдемо до підписання якихось документів — я думаю, це не каприз наш, — будь-яка країна повинна підписувати документи такого роду з особами, які є легітимними з погляду конституції країни-партнера, в цьому разі — України», — цинічно сказав воєнний злочинець.

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На думку Путіна, угода з Україною стала б «документом історичного значення».

Диктатор, який сам уже забув лік своїм «президентським термінам», нагадав, що п’ятирічний термін перебування Зеленського при владі завершився у травні 2024 року.

«То будуть вибори (в Україні — Ред.) чи ні. Це має значення. Зараз ніхто про це не говорить. Якщо будуть, то коли», — сказав він.

Путін вважає, що знайти тих, хто має підписати від України документи з Росією, можна, «було б бажання».

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Він припустив, що угоду з української сторони можуть підписувати різні люди, зокрема голова Верховної Ради чи сам Зеленський, це залежить від документів.

Зауважимо, що відповідно до законодавства, під час дії воєнного стану проведення будь-яких виборів неможливе, тому Володимир Зеленський залишається легітимним главою держави.

Нагадаємо, Путін неочікувано заявив, що готовий до переговорів і навіть може розглянути компроміси.

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