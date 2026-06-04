ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2047
Час на прочитання
2 хв

Путін назвав, з ким в Україні хоче підписувати мирний договір

Путін, який править 27 років, знову засумнівався у легітимності Зеленського та шукає, з ким підписати угоду.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Чергові маніпуляції Кремля: Путін назвав нову умову для підписання документів із Києвом

Чергові маніпуляції Кремля: Путін назвав нову умову для підписання документів із Києвом / © Associated Press

Російський диктатор Путін, який сам перебуває при владі вже майже 27 років, знову звинуватив Володимира Зеленського в нібито нелегітимності.

Про це диктатор заявив під час зустрічі з керівниками міжнародних інформагентств.

«Щодо того, чи є Володимир Зеленський законним представником України — це питання до юристів. Звісно, якщо ми дійдемо до підписання якихось документів — я думаю, це не каприз наш, — будь-яка країна повинна підписувати документи такого роду з особами, які є легітимними з погляду конституції країни-партнера, в цьому разі — України», — цинічно сказав воєнний злочинець.

На думку Путіна, угода з Україною стала б «документом історичного значення».

Диктатор, який сам уже забув лік своїм «президентським термінам», нагадав, що п’ятирічний термін перебування Зеленського при владі завершився у травні 2024 року.

«То будуть вибори (в Україні — Ред.) чи ні. Це має значення. Зараз ніхто про це не говорить. Якщо будуть, то коли», — сказав він.

Путін вважає, що знайти тих, хто має підписати від України документи з Росією, можна, «було б бажання».

Він припустив, що угоду з української сторони можуть підписувати різні люди, зокрема голова Верховної Ради чи сам Зеленський, це залежить від документів.

Зауважимо, що відповідно до законодавства, під час дії воєнного стану проведення будь-яких виборів неможливе, тому Володимир Зеленський залишається легітимним главою держави.

Нагадаємо, Путін неочікувано заявив, що готовий до переговорів і навіть може розглянути компроміси.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2047
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie