Путін не був повністю поінформований про кожен крок щодо вторгнення до України – Пентагон

Путін не був повністю поінформований про кожен крок щодо вторгнення до України – Пентагон

Раніше стало відомо, що очільника Кремля дезінформують його ж радники.

Президент Росії Володимир Путін не був повністю інформований Міністерством оборони по кожному кроку протягом вторгнення до України.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 30 березня, пише CNN.

Водночас він надав жодних подробиць, які призвели до такої оцінки.

Речник Пентагону сказав, що США не мають "доступу до кожної інформації, яку" отримав Путін, або до "кожної його розмови", але Кірбі сказав, що погоджується з основним висновком преси про те, що президент РФ не був повністю поінформований його Міністерством оборони про ситуацію в Україні.

Нагадаємо, раніше 30 березня американський чиновник заявив, що Путіна "дезінформують" його ж радники про те, наскільки погано працюють російські військові в Україні та про вплив санкцій на економіку РФ

"Я бачив, що ці повідомлення в пресі приписують американському чиновнику, і ми погодимося з основним висновком, але ми не збираємося говорити більше про це", – сказав Кірбі.

Нагадаємо, російський опозиціонер Гаррі Каспаров висловив думку, що плани Путіна щодо захоплення всієї України руйнуються. Проте поки він перебуває при владі, миру не буде, а перемир'я – це можливість перегрупуватись.

Читайте також: