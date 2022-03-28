Путін не готовий до компромісів із українцями, на яких напав - Держдеп США

Путін не готовий до компромісів із українцями, на яких напав - Держдеп США

Попри це українські чиновники применшують шанси на серйозний прорив на переговорах з Росією 29 березня.

Президент Росії Володимир Путін, схоже, не готовий йти на компроміси, аби припинити війну в Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на слова високопоставленого американського чиновника.

"Все, що я бачив, — це те, що наразі він не бажає йти на компроміс", — заявив чиновник Держдепартаменту США на умовах анонімності.

За його словами, внаслідок цього переговори можуть затягнутися.

"Отже, наскільки далеко ми зайдемо, намагаючись запропонувати йому чергову домовленість, яка підриває суверенітет України та рішення, які (українській) президент (Володимир) Зеленський мав би ухвалити, я не маю для вас вдалого пояснення", — зазначив чиновник.

Він переконаний, що українські чиновники применшують шанси на серйозний прорив на переговорах, які мають відбутися в Стамбулі 29-30 березня.

Чиновник нагадав, що за словами Зеленського, Україна готова обговорювати прийняття нейтрального статусу в рамках мирної угоди з Росією, але такий договір має бути гарантований третіми сторонами та винесений на референдум, сказав Зеленський у неділю.

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