Путін не готовий закінчувати війну проти України і сідати за стіл переговорів - ISW

Путін все ще сподівається добитися своїх цілей, заради яких він розпочав війну

Останні висловлювання російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні свідчать про те, що він не готовий закінчувати війну і сідати за стіл переговорів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти інституту вважають, що заяви Путіна про те, що "Україна втратила суверенітет" і "США використовують Україну як "таран" проти Росії" вказують, що кремлівський диктатор все ще живе у світі пропаганди, яку сам і створив.

Думки Путіна поділяє і спікер держдуми В'ячеслав Володін, який заявив, що Україна "окупована НАТО" і є "колонією США".

В ISW зазначили, що така риторика російського керівництва не сумісна з переговорами для досягнення миру на рівноправній основі.

"Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати", - додали аналітики.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні.

Також ми раніше повідомляли, що Росія у пропаганді про "брудну бомбу" України використала словенське фото 10-річної давнини.

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