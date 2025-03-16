Путін не хоче дарувати Трампа, але на перемир'я не піде: дипломат пояснив причини

Путін хоче не захопити частину українських земель, а мати політичний контроль над Києвом.

Кремлівський диктатор Путін не має наміру погоджуватися на запропоноване 30-денне перемирʼя, але разом з тим не хоче дратувати президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Таку думку висловив надзвичайний і повноважний посол США в Україні з 2003 по 2006 рік Джон Гербст.

"Люди, які розуміють, що Росія розглядала США як свого головного супротивника, має агресивну зовнішню політику, що намагається під московський контроль поставити колишні землі, що входили до СРСР, і люди, що знають Росію з досвіду, зовсім не здивовані реакцією на пропозиції про перемир'я і як їх сприймає Путін", – зазначив Гербст.

Він заявив, що Путін на словах нібито погоджується на перемирʼя, але тільки через те, що не хоче дратувати Трампа.

На думку дипломата, головним завдання Путіна є не захоплення частини українських земель, а політичний контроль над Києвом, тому диктатор не хоче приймати пропозицію про перемир'я.

"Він сподівається, що Трамп не зможе протистояти тактиці обману з боку Російської Федерації. І це, так би мовити, така гра. І ми бачимо, як на це відгукнеться президент Трамп. Але вони хочуть сказати, що хочуть миру, а насправді – зруйнувати перемир'я. Такі їхні наміри", – додав Гербст.

Раніше повідомлялося, що країни G7 посилить санкції проти РФ, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп може піти на умови Кремля, щоб зупинити війну.

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