Путін не хоче миру: Каллас зробила потужну заяву

Варто посилити підтримку України, наголосила Каллас.
Останній обстріли РФ по Україні свідчать про те, диктатор-президент РФ Володимир Путін укотре демонструє незацікавленість у мирі.
Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х
"Російські ракети продовжують невпинно падати на Україну, завдаючи все більше смертей і руйнувань. Путін знову демонструє, що він не зацікавлений у мирі", - наголосила Каллас.
Політикиня наголосила на необхідності посилити військову підтримку України.
"Ми повинні посилити нашу військову підтримку – інакше ще більше українських цивільних заплатять найвищу ціну", - заявила Каллас.
Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо зробив важливу заяву про закінчення війни в Україні.
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