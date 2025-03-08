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Путін не хоче миру: Каллас зробила потужну заяву

Путін не хоче миру: Каллас зробила потужну заяву

Кая Каллас. / Фото: Associated Press

Варто посилити підтримку України, наголосила Каллас.

Останній обстріли РФ по Україні свідчать про те, диктатор-президент РФ Володимир Путін укотре демонструє незацікавленість у мирі.

Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х

"Російські ракети продовжують невпинно падати на Україну, завдаючи все більше смертей і руйнувань. Путін знову демонструє, що він не зацікавлений у мирі", - наголосила  Каллас.

Політикиня наголосила на необхідності посилити військову підтримку України.

"Ми повинні посилити нашу військову підтримку – інакше ще більше українських цивільних заплатять найвищу ціну", - заявила Каллас.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо зробив важливу заяву про закінчення війни в Україні.

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