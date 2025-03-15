"Путін не хоче миру": президент Фінляндії назвав справжню мету Росії

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Росії не потрібний ні мир, ні перемир'я. Москва затягуватиме переговори та продовжуватиме війну.

Про це пише Yle.

Заява Стубба прозвучала в інтерв'ю після зустрічі лідерів країн "коаліції охочих", організованої в онлайн-форматі прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у суботу, 15 березня.

"Путін не прагне перемир'я, припинення вогню або миру. Його основна мета – а саме знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України – анітрохи не змінилася. Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск із боку Заходу, який змусить Росію припинити вогонь", – сказав фінський президент.

За словами Стубба, до "коаліції охочих" уже приєдналися близько 30 країн, які готові надати підтримку Україні. Він не уточнив, про які країни йдеться, але додав, що це не лише європейські держави.

"Великобританія та Франція відіграють сильну керівну роль, і всі мають чітке уявлення про ситуацію: Україна хоче миру і припинення вогню, Росія – ні", – зазначив Олександр Стубб.

Нагадаємо, Зеленський закликав партнерів не зважати на ставлення Кремля до розміщення іноземного миротворчого контингенту в Україні. За його словами, лише Україна та Європа можуть вирішувати, як їм захищати себе.

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