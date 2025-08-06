Путін не готовий до миру: в ISW пояснили, чому "фюрер" вже не може відступити і зупинити війну

© Associated Press

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Президент-диктатор РФ Володимир Путін свідомо загнав себе у глухий кут, в якому мир без досягнутих військових цілей, не виглядає як перемога в очах його армії та суспільства.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують джерела агентства Reuters у Кремлі, зі слів яких, Путін не вважає, що зараз настав час завершувати війну. Нібито російське суспільство та армія не зрозуміють такого рішення.

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"Москва веде цілеспрямовану багаторічну кампанію з обґрунтування максималістських воєнних цілей Путіна, як необхідних для існування російської держави та мобілізації суспільної підтримки затяжної війни для досягнення цих цілей", - зазначили в ISW.

У звіті ISW також послалися на результати державних і незалежних соціологічних опитувань, проведених на початку 2025-го. Їхні результати показали, що більшість громадян РФ підтримують продовження війни в Україні.

Аналітики переконані, що Кремль, імовірно, використовує ці настрої, які сам активно формував, для виправдання рішення “фюрера” і надалі вести війну. Що більше - господар Кремля посилює залежність російського суспільства від військових витрат шляхом активного інвестування в оборонно-промислову базу РФ, що нині становить значну частину внутрішнього виробництва країни.

В ISW переконані, що різке скорочення оборонних витрат Росії, ймовірно, призведе до падіння економіки у середньостроковій перспективі. Саме цей факт ще більше стимулює Путіна до ведення затяжної війни та розв’язання нових збройних конфліктів, попри високі втрати на полі бою та серйозні обмеження для економіки.

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"Путін свідомо культивував відданість російського суспільства своїм воєнним цілям і не створив передумов для відступу чи прийняття мирного врегулювання, яке не досягає його початкових військових завдань", - переконані експерти ISW.

Нагадаємо, видання Politico пояснило, чому переговори Зеленського і "фюрера" під загрозою зриву. Адже Кремль продовжує затягувати будь-які потенційні переговори щодо припинення вогню з Україною. Відбувається це навіть на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі мита до 8 серпня.