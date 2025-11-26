Путін не готовий до жодного миру: чому РФ прикривається домовленостями з Аляски і видає чергові ультиматуми

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль та російські чиновники намагаються скористатися відсутністю ясності щодо результатів саміту на Алясці, щоб приховати постійне небажання Москви йти на компроміс. Заяви росіян про «корінні причини війни» свідчать про відданість РФ максималістським вимогам.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики наводять заяви та коментарі російських посадовців на різні пропозиції «мирного плану» щодо України. Зокрема, очільник МЗС Сергій Лавров заявив, мовляв, позиція Росії щодо мирних пропозицій «фундаментально» зміниться, якщо оновлений мирний план «зітре» «дух і букву» нібито домовленостей із саміту на Алясці.

Очільник Комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький повторив заклик до будь-якого мирного врегулювання, яке мало б вирішити «корінні причини» війни і заявив, що Росія досягла «порозуміння» з Вашингтоном на саміті на Алясці.

Американські аналітики наголошують, що точні параметри американо-російських переговорів на саміті на Алясці залишаються неясними, а сторони не робили офіційних заяв щодо будь-яких досягнутих домовленостей. Натомість сам «фюрер» Володимир Путін використав пресконференцію на саміті, щоб вкотре повторити вимоги щодо «корінних причин» війни.

«Високопоставлені російські чиновники, зокрема Путін, відреагували на різні пропозиції мирного плану, підтвердивши свою відданість нібито американо-російським домовленостям, укладеним на саміті на Алясці. Раніше Кремль вказував на Стамбульські угоди 2022-го, які чітко задокументували максималістські вимоги Росії щодо капітуляції України, як на свою пріоритетну основу для будь-яких майбутніх угод», — йдеться у звіті ISW.

Американські фахівці вважають, що Кремль, схоже, зараз використовує відсутність офіційних та публічно доступних угод, укладених на саміті на Алясці, щоб виглядати як добросовісний учасник переговорів, що нібито готовий піти на компроміс щодо своїх початкових воєнних вимог.

Втім, переконані в ISW, постійне публічне неприйняття кремлівськими чиновниками мирних планів, запропонованих США та Україною, та постійні заяви про «корінні причини» війни демонструють, що Кремль залишається відданим своїм початковим воєнним цілям 2021 та 2022 років.

Аналітики зауважують, напередодні The Washington Post повідомила, що обізнаний з переговорами колишній високопосадовець Кремля визнав, що початковий мирний план із 28 пунктів був «проросійським», але заявив, що деякі елементи плану все ще неприйнятні для Росії. Зокрема тому, що не відповідає давнім вимогам Кремля щодо усунення чинного демократично обраного уряду України та демілітаризації України шляхом паралізування військового потенціалу країни.

Джерело стверджувало, що позиція Путіна, ймовірно, залежить від його бачення «резервів стабільності» Росії перед обличчям тиску санкцій, і що Путін може зайняти більш гнучку позицію, якщо вважатиме, що «проблеми накопичуються, і наступний рік буде складнішим» для РФ.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін та кремлівські посадовці продовжують заявляти, що вимоги РФ щодо України принципово не змінилися від часів саміту на Алясці у серпні 2025-го. Ба більше — на сьогоднішній день Москва не запропонувала жодних змін щодо своєї давньої позиції.

Зауважимо, The Guardian наголошує на тому, що витік 28-пунктного плану став ідеальним сценарієм для Путіна. Йдеться про те, що у попередньому запропонованому США плані — стіл переговорів різко нахилений на користь Кремля, Україна загнана в кут, змушена зважувати неприйнятні умови, а також нависла загроза втратити свого важливого союзника.