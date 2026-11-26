Путін — не "гросмейстер політики" / © Associated Press

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Колишній посол США в Росії Майкл Макфол розкритикував спецпосланця Трампа Джареда Кушнера, який назвав Володимира Путіна "історичною фігурою та гросмейстером політики".

Про це Макфол написав у соцмережі X.

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"Путін не є "гросмейстером світової політики". Якби Росія залишалася на шляху мирної інтеграції до Європи та прихильності демократії та ринкової економіки всередині країни, сьогодні вона могла б бути великою світовою державою. Путін це зруйнував. Кожен, хто вбиває сотні тисяч власних громадян заради захоплення нікому не відомих сіл, не є великим лідером", — зазначив він.

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Макфол пригадав, що також брав участь у переговорах з Путіним. Він підкреслив, що не помітив нічого видатного в його організованості чи манері вести розмови.

"Я ніколи не захоплювався "великою людиною", як, здається, Кушнер. Не дуже вдала переговорна позиція для нашої сторони, щоб бути таким враженим нашими співрозмовниками", — додав експосол.

Нагадаємо, що зять президента США Дональда Трампа та його спеціальний посланець Джаред Кушнер назвав російського диктатора Володимира Путіна "історичною постаттю" та "гросмейстером політики". Так він охарактеризував кремлівського диктатора після тристоронніх мирних переговорів за посередництва США.

Останні заяви Кушнера про Україну

Джаред Кушнер заявив, що переговори між Україною та Росією нібито сповільнилися через дії Києва та його вимоги щодо гарантій безпеки. За словами спецпосланця, він долучився до переговорного процесу близько року тому. Певного просування, як стверджує Кушнер, вдалося досягти в листопаді. Однак наприкінці грудня 2025 року ситуація нібито змінилася після повідомлень про атаку України на резиденцію Путіна.

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Окремо представник американської адміністрації розкритикував позицію Києва щодо майбутніх гарантій безпеки. На його думку, Україна вимагає від партнерів зобов’язань, які навіть перевищують передбачені п’ятою статтею Північноатлантичного договору. Кушнер вважає, що інші держави не можуть надати таких гарантій.

Водночас на запитання про те, чи справді Путін прагне завершити війну, спецпосланець Трампа відповів ствердно. Проте він зауважив, що ключова проблема полягає в умовах, на яких сторони готові домовлятися. Зокрема, територіальне питання, за його оцінкою, наразі опинилося в глухому куті.

Також Кушнер зауважив, що США не тиснуть на Україну, а виступають посередником. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву необхідну допомогу, зокрема й ділиться оперативними даними, а курс президента Дональда Трампа полягає у підтримці України.

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