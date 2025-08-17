"Путін не хоче миру": Макрон про українські території, завершення війни і безпеку Європи

Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що Росія — єдина країна, яка пропонує мир, що було б капітуляцією. Глава РФ Володимир Путін не хоче миру.

Про це Макрон сказав за підсумками зустрічі «Коаліції рішучих».

Макрон повідомив, що завтра, 18 серпня, він та інші лідери ЄС запитають лідера США, як саме він приєднається до гарантій безпеки для України. Крім того, він переконаний, що Україні необхідна сильна армія.

«Єдині, хто може говорити про українські території, це українська влада», — стверджує Макрон.

Він зазначив, що зараз настав час перейти до нової дипломатичної фази для вирішення війни в Україні. Також Макрон наголосив, що ситуація перед завтрашніми переговорами у Вашингтоні вкрай серйозна. І не тільки для України, а й для Європи.

«Безпека Європи тісно пов’язана з війною України та Росії, і її лідери мають бути за столом переговорів, щоб якнайкраще представляти інтереси своїх громадян», — додав президент Франції.

Нагадаємо, у Брюсселі завершились переговори Зеленського з європейськими лідерами.

Так, завершилася онлайн-конференція лідерів держав «коаліції охочих» за участі президента України Володимира Зеленського, яки тривали понад 2,5 години. На порядку денному були ключові питання: «зупинка вбивств в Україні, збереження санкційного тиску на Росію, принцип, що лише Україна визначає свою територіальну долю, а також гарантії безпеки для Києва та Європи».