Путін не хоче зупиняти удари по Україні: Кремль відкинув перемир’я і показав справжні наміри

Володимир Путін. / © Associated Press

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Високопосадовці агресора Російської Федерації підтвердили, що домовленості про припинення вогню немає. Москва категорично відкидає будь-які пропозиції про перемир’я, які дали б Україні змогу організувати та провести вибори.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський намагається забезпечити припинення вогню для відновлення військових сил. Він нахабно висловився, мовляв, не вірить, що Зеленський «заслужив перепочинок» від війни.

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Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що Москва не зацікавлена у пропозиції Зеленського щодо 60-денного припинення вогню, яке дозволило б Києву організувати та провести вибори. З його слів, «фюрер» РФ Володимир Путін готовий наказати про одноденну паузу в ударах, щоб Україна могла провести вибори. Втім, він повторив послідовну відмову Кремля від ширшого припинення вогню.

Аналітики ISW наголошують, що одноденне припинення вогню — несерйозна пропозиція. Ба більше — це фактично є відмовою Кремля від будь-якого припинення вогню, яке дозволить Києву організувати та провести законні вибори.

Окрім того, заявляють аналітики, заяви Кремля у зв’язку з ударом по енергетичній інфраструктурі України 11-12 жовтня підтверджують, що припинення вогню не існує, і що Москва досі відхилила умови запропонованого припинення вогню, про яке Дональд Трамп оголосив 11 жовтня.

«Кремль регулярно відхиляє компромісні пропозиції, які не вигідні Росії в односторонньому порядку, і Росія, ймовірно, відмовиться погодитися на припинення своїх ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими», — йдеться у звіті.

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Удари по російських НПЗ

Окрім того, депутат Держдуми та рупар російських ультранаціоналістів підтримав відхилення Росією пропозиції про припинення вогню в енергетиці та відкрито заявив, що нібито удари України по НПЗ не є основною причиною глобального дефіциту дизельного палива. Олексій Журавльов висловився, мовляв, «всі чудово розуміють», що війна на Близькому Сході є основною причиною дефіциту дизпалива. Він привітав рішення Дональда Трампа частково скасувати санкції на експорт пального та назвав значною перемогою для Росії спроби звинуватити українські удари по НПЗ у глобальному дефіциті дизельного пального, хоча вони не є його основною причиною.

Російський мілблогер також висловив думку, що Москва не зацікавлена ​​у припинення вогню в енергетиці, бо згода утриматися від ударів по українських електростанціях «позбавить її одного з головних важелів тиску, якого ми досягли завдяки тривалим ударам», і що російські удари по українських аеродромах та заводах не такі ефективні, як по українських енергетичних об’єктах.

«Цей російський чиновник і мілблогер відкрито пояснюють стратегічне обґрунтування щодо відмови від будь-якої змістовної угоди про припинення вогню, яка не дозволяє РФ максимізувати шкоду, яку вона завдає Україні. Цей дискурс відображає те, як Кремль очікує не менше, ніж повної перемоги в Україні, і не йде на жодні компроміси щодо цієї мети», — підсумували в Інституті.

Мирні переговори — останні новини

Президент США Дональд Трамп зухвало заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито більше зацікавлений у завершенні війни проти України, ніж президент Володимир Зеленський. Він наголошує, що буцімто між Києвом і Москвою є угода про припинення вогню.

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Водночас в ISW переконані, що «угода» Трампа про припинення вогню розв’язала Путіну руки на зиму. Наразі жодних домовленостей між Україною та Росією немає, а сам формат ініціативи створює смертельну загрозу для української енергосистеми напередодні зими.

Виднання The Atlantic наголошує, що за останні 72 години Трамп різко змінив підхід до війни, послабивши обмеження на імпорт дизеля з РФ, почав тиснути на Київ через удари по російських НПЗ та дедалі жорсткіше критикувати українське керівництво.

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