Путін не користується інтернетом і не має смартфона: FT описало провал Росії у галузі ШІ

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін не користується інтернетом і не має смартфона. Десять років тому він змусив своє найближче оточення використовувати друкарські машинки. Враховуючи це, не дивно, що Москва значно відстала у галузі штучного інтелекту.

Про це розповів офіцер російської розвідки, який утік на Захід, повідомляє Financial Times.

У цій статті автор — науковий співробітник Оксфордської школи глобальних і регіональних досліджень Артур Макфарлейн — зазначає, що глобальні санкції унеможливили розвиток у Росії власного сектору ШІ.

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Так, за нещодавнім повідомленням «Радіо Свобода», найбільший російський державний банк «Сбербанк» зміг придбати лише 9000 графічних процесорів від початку повномасштабної війни проти України. Для порівняння, Microsoft лише за минулий рік придбала майже 500 тис. таких процесорів. Росія знайшла нових торгових партнерів, але ті не мають доступу до великих обсягів передових напівпровідників. До того ж через еміграцію після 2022 року РФ втратила близько 10% своєї робочої сили в галузі ІТ.

Через це на сьогодні Росія займає 31 місце у світі за рівнем розвитку штучного інтелекту у Глобальному індексі ШІ від Tortoise Media. Вона поступається усім основним економікам і навіть таким невеликим країнам, як Португалія, Норвегія, Ірландія та Люксембург.

Москва має вагомий стимул для покращення своїх можливостей у галузі ШІ. Автор зауважив — якщо Путін хоче поширити онлайн-цензуру на штучний інтелект, йому знадобляться ще більші обчислювальні потужності, а отже, більше чипів.

Без ШІ Росія не матиме засобів для створення сучасної армії

Також із розвитком ШІ змінюється характер ведення війни. Науковий і технологічний прогрес дедалі більше залежить від обчислювальних потужностей. Це означає, що уже за кілька років доступ до напівпровідників стане ключовим стратегічним чинником для військових. Немає чипів — немає обчислень; немає обчислень — немає прогресу у військових технологіях.

Провідні фахівці в галузі ШІ висувають ще радикальніші твердження. Дехто вважає, що людство стоїть на порозі революції в розвитку автономних бойових систем. Якщо це правда, то Росія не матиме засобів для створення сучасної армії 21-го століття. Якщо війна проти України затягнеться на кілька років, технологічний розрив між російськими та європейськими військовими може зрости в десятки разів.

Зазначається, що для противників Росії відкривається вікно можливостей для стратегії стримування шляхом позбавлення ресурсів.

Як Захід може стримати РФ від майбутньої агресії

Позбавляючи Росію доступу до необхідних для ШІ передових чипів, Захід може позбавити Москву ключового стратегічного ресурсу та стримати від майбутньої агресії. Для цього союзникам України потрібно переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа не погоджуватися на зняття санкцій з напівпровідників у будь-яких переговорах із Росією. Можливо, скасування певних обмежень буде неминучим, але обмеження на напівпровідники мають залишитися в силі.

Автор статті також вважає, що союзники України мають сприяти подальшій еміграції з російського технологічного сектору. Задля цього можна створити візові програми для полегшення виїзду з Росії фахівців із ШІ, які хочуть працювати на Заході.

Також необхідно донести масштаби російського технологічного відставання до осіб у владі РФ, які виступають проти Путіна. Якщо оточення господаря Кремля усвідомить катастрофічні наслідки його провалу в сфері ШІ, це може спровокувати зростання невдоволення — можливо, навіть до рівня, що загрожуватиме стабільності режиму.

Причини, через які ця стратегія може не спрацювати

Автор матеріалу водночас вказав на причини, через які ця стратегія може не спрацювати. Як показала китайськадешева ШІ-модель DeepSeek-V3, у сфері штучного інтелекту може існувати певна перевага для тих, хто приходить на ринок пізніше. Високі технології можна повторити з меншими витратами на обчислювальні ресурси. Росія може втриматися у грі, якщо зможе знайти додаткові чипи та ефективно використовувати свої обмежені ресурси.

Також є ознаки того, що путінський режим намагається подолати свою технологічну відсталість. «Сбербанк» планує спільні з Китаєм дослідження в галузі ШІ. І нещодавно з посади голови «Роскосмосу» звільнили 68-річного Юрія Борисова, замінивши його на 39-річного Дмитра Баканова. Цей факт може свідчити про прихід молодого, технологічно підкованого покоління вдо керівництва країни.

Головна проблема зі стратегією стримування Росії через ШІ-чипи полягає в тому, що ніхто не знає, який виглядматиме глобальний баланс сил через кілька років. Невідомо, наскільки ефективно Москва зможе компенсувати нестачу ШІ за допомогою звичайних або ядерних сил. Досі росіяни просувалися в Україні завдяки масованому застосуванню фізичної сили та стримували Захід загрозами ядерної ескалації. Можливо, ця стратегіяпрацюватиме і в епоху штучного інтелекту, але й цілком імовірно, що ШІ дозволить Заходу нівелювати російські ядерні загрози завдяки новим технологіям превентивного удару.

Зрештою, Росія використовує тактики 20-го століття для досягнення цілей 19-го століття, тоді як 21-е століття проходить повз неї.

Якщо штучний інтелект стане стратегічною перевагою, шанси Росії на статус сучасної великої держави значно знизяться. В Україні Путін може тримати в руках певні карти, але йому не вистачає чипів.

До слова, у Сенаті США представили законопроєкт про санкції проти Росії, яким пропонується запровадити тариф у 500% на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та іншу сировину.