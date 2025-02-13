Путін не любить, щоб йому диктували правила: чим обернеться непередбачуваність Трампа для "фюрера"

Російський президент-диктатор Володимир Путін не любить непередбачуваності. "Фюреру" не подобається, щоб на нього впливали та диктували правила.

Таку думку висловив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем в інтерв'ю "24 Каналу".

Британський полковник називає президента США Дональда Трампа непередбачуваним. Саме ця непередбачуваність, наголошує Інґрем, і потужна позиція без будь-яких зобов'язань є поганими новинами для Путіна. Адже очільник Кремля не любить непередбачуваності, йому не подобається, щоб на нього впливали.

За словами Інґрема, раніше було чітко зрозуміло - що було щось особливе між Трампом і Путіним.

"Трамп просто збирається знущатися з Путіна, який є хуліганом. Коли ви зберете двох хуліганів разом – це переросте в бійку, поки один з хуліганів не буде змушений здатися і піти. Думаю, Трамп тут у сильнішій позиції, тому це не дуже хороша новина для Путіна", - висловився полковник.

Полковник наголосив, що експрезидент США Джо Байден був передбачуваним, нічого не робив, щось пропускав. Він завжди знаходив рішення, яке нікого не засмучувало в управлінні справами. Натомість чинний американський лідер - руйнівник.

"Він був руйнівником у бізнесі, був руйнівником, коли був президентом п'ять років тому. Зараз він набагато впевненіший у собі, і тому підходить до всього вже з розумінням", - наголосив Інґрем.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет вважає чинного президента США Дональда Трампа "єдиною людиною", яка здатна посадити Україну і Росію за стіл переговорів.

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