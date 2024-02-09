Путін не має наміру здаватися: Боррель зробив тривожну заяву

Громадяни ЄС повинні бути краще поінформовані про те, що означає мати Путіна за сусіда.

Російський президент-диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо доб'ється своїх "цілей" в Україні. Кремлівський "фюрер" - це "сусід, який не знає, де закінчуються і починаються його кордони".

Про це заявив очільник європейської дипломат Жозеп Боррель в інтерв'ю естонському виданню EFE.

"Росія піде на все. Вона піде на все. Путін не має наміру здаватися. Від цього залежить його політичне виживання", - сказав Боррель.

Він переконаний, якщо Україна програє, то окупаційна російська армія з'явиться на кордонах Європи. За його словами, російський диктатор "збирається йти до кінця і не проти пожертвувати своєю армією і своїм народом",

"Це означає, що Путін може подумати: якщо він виграв один раз, чому він не зміг перемогти сусіда вдруге?" - наголосив він.

Боррель також вказав, що окупанти перебувають в обороні, а Україна не змогла провести контрнаступ через потужні оборонні редути окупантів.

"Ви думаєте, що Путін, розв'язавши війну, міг хоч на мить уявити, що за два роки він опиниться там, де перебуває? Ні, він думав, що його армія дуже сильна. І це не так. Він думав, що Україна дуже слабка, вона розпадеться. І цього не сталося. Він думав, що єдність європейців зазнає невдачі. Він думав, що трансатлантичну єдність буде порушено. Нічого з цього не сталося", - наголосив Жозеп Боррель.

Дипломат заявив, "ми повинні продовжувати наполягати на допомозі народу, який захищається від потужного сусіда, який хоче нав'язати своє панування силою" і який має "ностальгію за старою радянською або царською імперією".

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що західні союзники повинні допомогти Україні перемогти агресорку Росію. Інакше існує ризик, що інші диктатури - такі як Китай, Північна Корея та Іран - активізуються по всьому світі.

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