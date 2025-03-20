Путін не має отримати право вето на західних миротворців – очільник МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у четвер, 20 березня, на діловій конференції в Лондоні заявив, що в разі досягнення мирної угоди про закінчення війни в Україні кремлівському диктатору Володимиру Путіну не повинно бути надано право вето на присутність європейських миротворців в Україні.

Про це повідомляє Sky News.

"Путін має просто погодитись на безумовне припинення вогню. Такий план на столі переговорів, давайте почнемо його реалізацію, чого ми чекаємо? Чого ми, безумовно, не можемо зробити, то це надати Путіну право вето щодо архітектури безпеки, яка регулюватиме цей світ", – сказав Леммі.

Він нагадав, що раніше Путін заявляв, що Росія ніколи не погодиться на присутність військ НАТО чи інших західних країн як миротворців у межах будь-якої мирної угоди.

"І, звісно, ​​це означає, що має бути роль тих із нас у Європі та поза її межами, хто хоче гарантувати, що Україна зможе захистити себе, і що, як ми бачили 2014 року, Путін не зможе повернутися знову через кілька років", – наголосив британський міністр.

Нагадаємо, Велика Британія 20 березня організовує закриту зустріч військових керівників із понад 20 країн, які входять до так званої “коаліції охочих”. Головною темою обговорення стане можливе розміщення миротворчих сил в Україні. За даними журналістів, учасники обговорять, як саме миротворчий контингент може функціонувати в Україні.

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