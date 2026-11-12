Путін «не має розуму», щоб виграти війну: російський генерал жорстко висміяв диктатора

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський генерал-полковник у відставці Леонід Івашов жорстко розкритикував війну Росії в Україні та звинуватив «фюрера» Володимира Путіна у прорахунку і провалі.

Про це йдеться у статті британського таблоїда Daily Express.

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За словами ексвійськового, який свого часу був старшим помічником міністра оборони Радянського Союзу маршала Дмитра Устінова, Кремль не зміг передбачити наслідків повномасштабного. Ба більше, він вважає, що винуватцем є сам господар Кремля, який дуже прорахувався, адже вважав, що війна стане легкою операцією, яка швидко завершиться перемогою Москви.

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Івашов натякнув, мовляв, Путіну забракло розуму усвідомити, у що перетвориться розв’язана ним війна.

«Ви вже програли. Ви абсолютно нічого не змогли передбачити. Невже вам забракло розуму зрозуміти, що ця війна не буде якоюсь легкою операцією, коли ви просто прилетите, щось клюнете — і все, перемога ваша?» — заявив Івашов.

З його слів, Кремль вже не має жодних шансів здобути перемогу у війні цього року. Генерал жорстко розкритикував витрати РФ на війну. Адже оборонний бюджет на 2027-й збільшили на 27% порівняно з попереднім роком. Водночас влада почала скорочувати інші бюджетні видатки, зокрема на освіту, культуру, пенсії та інші соціальні сфери, щоб фінансувати бойові дії.

На думку Івашова, це призведе до подальшої мілітаризації Росії та фактичного згортання розвитку країни в багатьох сферах.

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«Не буде розвитку країни загалом — ні в освіті, ні в культурі, практично ніде. Натомість Росія й надалі мілітаризуватиметься», — заявив він.

Критику генерал адресував, зокрема, полковнику Ігорю Коротченку — головному редактору російського прокремлівського журналу «Національна оборона». Той раніше повторював заяви про те, що Росія нібито здатна перемогти Україну за три дні або щонайбільше за два тижні. Івашов нагадав, що вже п’ять років виступає проти таких прогнозів і обурився тим, що Коротченко знову поширює подібні твердження.

«П’ять кривавих років я говорю це тим, хто просував ідею, що все закінчиться за три дні або два тижні. Які два тижні? І ось він знову розповідає про все це. Такого не можна допускати», — наголосив генерал.

Нагадаємо, у Кремлі видали нову «причину» війни проти України. Axios з посиланням на джерела пише про те, що в Абу-Дабі делегати РФ пояснювали початок вторгнення до України, що тодішній президент США Джо Байден проігнорував лист «фюрера» Володимиру Путіна 2021-го з переліком російських занепокоєнь у сфері безпеки.

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