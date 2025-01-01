"Путін не має виграти": Зеленський пригадав розмову з Байденом після повномасштабного вторгнення РФ

Зеленський переконаний, що можна змусити Росію до справедливого миру.

Президент України Володимир Зеленський пригадав розмову з Джо Байденом після російського вторгнення.

Про це він заявив у новорічному зверненні до нації.

"Я пам’ятаю розмову з Дональдом Трампом після його обрання. Усі розмови з конгресменами, сенаторами, простими американцями, з усіма, хто нас підтримує у США, Європі, світі, – у цих багатьох і різних розмовах завжди була єдність у головному: Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путін не має виграти. Україна переможе", - заявив глава держави.

"Я дякую всім американцям за те, що ці слова доводилися справами. Я не маю сумніву, що новий американський Президент хоче й зможе принести мир та покласти край путінській агресії. Розуміє, що перше неможливе без другого. Бо це не вулична розбірка, де треба втихомирити дві сторони. Це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої. І я вірю, що ми разом зі США здатні на цю силу. Змусити Росію до справедливого миру. Тобто не забути й не обнулити все, що скоїла Росія. Буча, Оленівка, Авдіївка, усі наші знищені міста й села. Ось чому дійсно справедливий мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Бо рахунок не 0:0. На рахунку – тисячі, тисячі українців, життя яких украла Росія", - резюмував він.

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Нагадаємо, колишній міністр оборони США Леон Панетта заявив, що США повинні надати Україні аналог Залізного купола. За його словами, головне завдання — чітко дати зрозуміти Москві готовність США застосувати військову силу.

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