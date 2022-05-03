"Путін не налаштований на припинення кровопролиття": в МЗС України прокоментували інтерв’ю Папи Римського

"Путін не налаштований на припинення кровопролиття": в МЗС України прокоментували інтерв’ю Папи Римського

Для Папи Римського Франциска зараз стало абсолютно очевидно, що ні Росія, ні особисто президент РФ Володимир Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі ТСН.ua.

Він зазначив, що у відомстві уважно ознайомилися із інтерв’ю Папи Франциска для італійської Corriere Della Sera та цінують, що Україна залишається в центрі його уваги.

"Вдячні за зусилля Папи Римського зі встановлення справедливого миру та зупинення війни, яка жодним чином не була спровокована Україною, НАТО чи будь-якою іншою третьою стороною. І для понтифіка, і для цілого світу зараз стало абсолютно очевидно, що ні Росія, ні особисто Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі", – розповів Ніколенко.

Він додав, що Папа констатував – Москва проігнорувала всі заклики Ватикана до припинення війни. Натомість Україна підтверджує свою прихильність до діалогу та вкотре "поновлює запрошення Святійшому Отцеві здійнити візит до Києва"

"Віримо, що добро неодмінно переможе зло. Закликаємо Святійшого Отця продовжувати молитися за українців та докладати зусиль заради миру в Україні", – додав речник МЗС.

Нагадаємо, Папа Франциск в інтерв’ю Corriere Della Sera розповів, що хоче зустрітися з Путіним у Москві, щоб домовитися про припинення війни в Україні.

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