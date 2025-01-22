Путін не раз заявляв про "Стамбульські домовленості": Зеленський про деталі переговорів в Туреччині

Російський диктатор Володимир Путін часто заявляє, мовляв, готовий повернутися до так званих Стамбульських угод та нібито розпочати мирні переговори з Україною. Втім, Київ це заперечує.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі.

"Немає жодних турецьких перемовин, оскільки я президент, я переговорник, а в Росії він переговорник - Путін. Тож, я ніколи не зустрічався в Туреччині з Путіним", - наголосив глава держави.

Зеленський називає переговори в Туреччині "ультиматумами Путіна" - "це був той самий лист, з деякими змінами, в Туреччини".

"Вони (РФ - Ред.) сказали, що я маю відступити, вони змінять мене на проросійського Медведчука. Тож, я більше не президент. Для мене це не проблема, голосуватимуть наші люди. Я маю на увазі, що це не ціль. Весь Донбас - це Росія, ми маємо визнати. Потім, ми маємо визнати російську мову, проголосувати і змінити нашу Конституцію, щоб ми мали нейтральний статус, зменшити армію до 50 тисяч. Потім, ми маємо віддати всю зброю, від артилерії, все що до 20 км ми маємо зруйнувати і віддати їм. Тому, ніколи не було ніяких переговорів, це ультиматум від убивці", - каже Зеленський.

Він додав, що послав цих людей. Потім, за його словами, "Білорусь хотіла щось організувати, про щось домовлятися, але вони знову висунули ультиматум".

"Потім у Туреччині вони хотіли організувати і президент Ердоган просив мене: "Будь ласка, вони мають сісти поговорити". Я сказав: "Добре, якщо ви хочете, вони говоритимуть". Вони прийшли і знову висунули ультиматум. Тож, ми не можемо сказати, що в нас були якісь переговори, оскільки всі три рази були ультиматуми від Путіна", - наголосив Зеленський.

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