Путін не піде на компроміси у переговорах: аналітики ISW пояснили чому

Диктатор РФ Володимир Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах на майбутніх мирних переговорах щодо припинення війни проти України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

До такого висновку американські аналітики дійшли, аналізуючи переговори президента США Дональда Трампа з "фюрером" Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. В ISW наголошують, що що в офіційному повідомленні Кремля йдеться, що диктатор РФ наголосив американському президентові на необхідності "усунення першопричин" війни і що Путін "погодився з Трампом", що "довгострокового врегулювання можна досягти шляхом мирних переговорів".

"Російські офіційні особи чітко визначили "першопричини" війни як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах поблизу російського кордону. Це свідчить про те, що Кремль залишається відданим ідеї нав'язувати свою волю та інтереси безпеки США та Європі і не зацікавлений у компромісі в цій вимозі", - повідомили американські фахівці.

У звіті також йдеться про те, що Трамп підтвердив свою телефонну розмову із Зеленським. За словами очільника Білого дому, вони обговорили війну і майбутню зустріч Зеленського з віце-президентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки. Своєю чергою, президент України заявив, що його американський колега поділився деталями своєї розмови з Путіним.

Окрім того, в Інституті згадали про перспективу обміну територій Курської області РФ на українську і навели заяви речника Кремля Дмитра Пєскова і заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про те, що цього не станеться.

"Заяви Медведєва і Пєскова ще більше підтверджують оцінку ISW, що Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах під час майбутніх переговорів і буде намагатися досягти лише тієї мирної угоди, яка задовольнить усі його вимоги щодо України", - наголошують в ISW.

Як повідомлялося, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.Вони домовилися про спільні зусилля для припинення війни в Україні та можливі взаємні візити.

Трамп поговорив із Путіним!

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