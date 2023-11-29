Путін не піде на мир в Україні до результатів виборів президента США – Reuters

У Держдепі кажуть, що знаючи про малу ймовірність мирної угоди 2024 року, НАТО підтвердило свою підтримку України.

Президент Росії Володимир Путін не піде на мир в Україні до результатів президентських виборів у США в листопаді 2024 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімного високопосадовця Державного департаменту США.

Свою заяву чиновник зробив на тлі побоювань, що потенційна перемога експрезидента США Дональда Трампа може підірвати підтримку України з боку Заходу.

Повідомляється, що високопосадовець Держдепу після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі заявив на брифінгу для журналістів, що Альянс підтвердив свою підтримку України, знаючи про малу ймовірність мирної угоди 2024 року.

"Я очікую, що Путін не піде на мир або конструктивний мир до того, як побачить результат наших виборів", – сказав анонімний чиновник.

Він також відповів на запитання, чи це його особиста думка, чи це позиція американського уряду. Так, посадовець сказав, що це була "широко поширена думка".

Він додав, що на зустрічі НАТО 28 листопада "саме в цьому контексті всі союзники висловили рішучу підтримку Україні".

До слова, на думку очільника Інституту майбутнього Вадима Денисенка, насправді Путін боїться війни на виснаження, і йому важливо закінчити війну проти України до виборів у США.

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