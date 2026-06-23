Путін не піде на мирні переговори з Україною: історик Грицак пояснив наміри диктатора

Володимир Путін / © ТСН

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Російський диктатор Володимир Путін наразі не демонструє готовності до припинення війни проти України, а навпаки, може продовжувати нарощувати тиск та ескалацію.

Таку думку висловив український історик Ярослав Грицак в інтерв’ю «24 Каналу».

За його словами, в Росії дедалі помітнішими стають ознаки втоми від війни, однак це не означає, що Кремль готовий змінювати свою політику.

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«Росія деморалізується? Так, абсолютно. Ми бачимо з відео, які надходять з Москви, що москвичі розгублені. Зростає їхнє бажання не стільки помиритися з Україною, скільки припинити війну, оскільки вона нічого не приносить. Путін не дає жодного результату в цій війні», — зазначив Грицак.

Водночас він наголосив, що не варто оцінювати рішення російського лідера лише з позиції логіки чи прагматизму.

«Дуже важливо розуміти, що Путін не лише неморальний, а й ірраціональний. Усі наші прогнози часто будуються на тому, що він ніби грає в шахи й думає раціонально, але це не так. Він дуже емоційний і непередбачуваний», — додав історик.

Виклик для України та світу

На думку Грицака, саме непередбачуваність Путіна залишається одним із найбільших викликів для України та світу. Він застеріг, що не можна повністю відкидати навіть найрадикальніші сценарії розвитку подій.

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«Ніколи невідомо, що він може зробити, коли його притиснуть до стінки. Цілком можливо, що він може вжити тактичну ядерну зброю. Цього факту не можна виключати», — вважає він.

Історик також переконаний, що без серйозного зовнішнього тиску Кремль не матиме стимулу для початку реальних переговорів.

«Я не бачу причин, чому Путін мав би послабити тиск або взагалі сісти за стіл переговорів, якщо не буде сильного тиску ззовні», — наголосив він.

Ярослав Грицак додав, що попри заклики частини російського суспільства до миру наразі немає ознак того, що глава Кремля готовий змінити курс.

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«Я не бачу причин, чому Путін хотів би припинити цю війну чи ослабити її інтенсивність. Думаю, він і далі йтиме на ескалацію», — підсумував він.

Нагадаємо, очільник Кремля стверджує, що Москва нібито готова до діалогу, але водночас звинувачує Київ у зриві попереднього процесу. Володимир Путін заявив, що мирні переговори між Україною та Росією нібито було перервано з ініціативи Києва.

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