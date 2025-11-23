Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну не збирається погоджуватися з будь-якими умовами миру, оскільки він не зацікавлений у завершенні війни.

Таку думку висловив у своєму дописі у Facebook український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

За його словами, господареві Кремля переговори цікаві лише з точки зору продовження війни під час мирних перемовин або уникнення нових американських санкцій.

«Якщо хтось дійсно зацікавлений у завершенні війни, він погоджується на припинення вогню і вже потім проводяться мирні перемовини. Незгода Путіна із припиненням вогню і є чітким індикатором, що жодні мирні перемовини не призведуть до результату. Бо в них немає Росії та її зацікавленості», — наголосив оглядач.

Портников припустив, що теперішні переговори відбуваються лише тому, що спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв підсунув представнику американського президента Стіву Віткоффу «ідіотську чернетку у сподіванні запобігти санкціям проти російської нафти».

Цей папір, на думку журналіста, потрапив на стіл господаря Білого дому через некомпетентних співробітників адміністрації Трампа, які вирішили догодити його марнославству і вірі, що війну можна швидко закінчити, а Нобелівську премію — отримати.

«Будь-яка конкретна розмова покладе край цим спекуляціям. І не тому що угода буде підписана чи не підписана США та Україною. А тому що будь-яку угоду не підпише Росія. А без Росії ніякого фіналу війни не буде», — наголосив Портников.

Політичний оглядач зазначив, що для припинення вогню російському президенту не потрібен Трамп, такий момент настане, коли Путін втратить можливість знищувати Україну і окуповувати її території.

«Коли це відбудеться, у якому році виникне таке вікно можливостей сьогодні не знає ніхто — навіть сам Путін. Але це буде залежати і від західного тиску на Росію, і від української готовності опиратися агресії надалі», — підсумував журналіст.

Нагадаємо, напередодні у Держдумі РФ заявили, що Росія не повинна погоджуватися на пропозиції США щодо досягнення миру з Україною, оскільки це «провокація», яка не призведе до реального припинення війни.

21 листопада президент РФ Володимир Путін повідомив, що отримав текст документа із 28 пунктів від США. Він припустив, що план стане основою для остаточного врегулювання, проте зауважив, що предметного обговорення з Росією поки що не було начебто через відсутність згоди України.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбувається у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.