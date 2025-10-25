Путін не планує завершувати війну: експерт пояснив, яку хитру гру він може почати

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну проти України. Попри численні спроби вплинути на Кремль, Москва продовжує висувати ультиматуми та відмовляється навіть розглядати компромісні варіанти. Така поведінка може бути лише початком нової, більш хитрої гри з боку російського лідера.

Про це розповів політолог Петро Олещук.

Він зазначив, що Росія наразі діє у звичній для себе манері — через тиск та ультиматуми, які не мають нічого спільного з реальністю.

За словами аналітика, адміністрація Дональда Трампа розуміє, що ці вимоги виглядають неадекватно, однак Кремль свідомо демонструє небажання припиняти агресію.

«Росія продовжує висувати ультиматуми, які адміністрації Трампа здаються нереальними. Це показує, що вони не хочуть нічого припиняти», — пояснив Олещук.

Чому Кремль не погоджується на мир

Політолог нагадав, що ще на початку року Трамп нібито пропонував Путіну компроміс: закінчення війни в обмін на часткову легалізацію окупованих територій, пом’якшення санкцій та відновлення економічної співпраці.

Однак російський диктатор відмовився навіть від таких вигідних для нього умов.

«Путін мав лише закінчити війну, але не погодився. Він продовжує грати роль „твердого лідера“, який не робить жодних поступок», — пояснив експерт.

Яку гру може почати Путін

На думку Олещука, якщо Трамп або його адміністрація з часом перейдуть до жорсткіших дій проти Росії, Путін може змінити тактику.

Мова може йти про спроби виглядати більш «миролюбним», відмову від риторики про «зміну влади в Україні», але збереження головної мети — контролю над окупованими територіями.

«Путін зараз поводиться як дуболом, але якщо санкції і удари по Росії посиляться, він почне діяти тонше. Може навіть заявити про готовність до діалогу, проте вимагатиме збереження всіх захоплених територій», — попередив експерт.

Такі маневри з боку Кремля можуть створити небезпечну ілюзію готовності Росії до миру, вважає Олещук.

У реальності ж, це буде лише спроба нав’язати Україні «нові правила гри» та послабити міжнародну підтримку Києва.

«Якщо Путін почне говорити про мир, це не означатиме, що він його хоче. Це буде політична гра, спрямована на розкол партнерів України», — підсумував експерт.

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак розповів, що справжня мета Путіна – не Донбас, який є «дрібною рибкою», а вся «Новоросія» від Харкова до Одеси, причому Одеса є ключовою ціллю. Цей план, розроблений ще у 2008-2009 роках, має на меті відрізати Україну від Чорного моря.

За словами Грицака, Путін свідомо не хоче захоплювати «токсичний» Захід України, щоб не «повторити помилки Сталіна», а з решти території (з центром у Києві) планував зробити «нову Білорусь» на чолі з «українським Лукашенком». Історик вважає, що диктатор не відмовився від цих планів, про що свідчить його зацикленість на історії, якою він «занудив навіть Трампа».