Путін не почув Байдена: CNN пише, що Росія стягнула ще більше військ до кордону з Україною

Путін не почув Байдена: CNN пише, що Росія стягнула ще більше військ до кордону з Україною

На кордоні з Україною та навколо неї розгорнуто понад 50 так званих "батальйонних тактичних груп".

Останніми днями Росія продовжувала нарощувати війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що президент Джо Байден закликав президента Росії Володимира Путіна зменшити напруженість під час віртуальної зустрічі минулого тижня.

Про це 18 грудня пише CNN.

Як повідомили джерела видання, знайомі з розвідкою, останніми днями до прикордонного району було відправлено більше російських військових. Американські та українські офіційні особи також говорять про докази того, що Росія почала використовувати повітряні та залізничні системи для посилення військових позицій.

За останніми оцінками американської розвідки, на кордоні з Україною та навколо неї розгорнуто понад 50 так званих "батальйонних тактичних груп", і ще шість перебувають у дорозі. Ці групи, які зазвичай можуть включати до 900 осіб кожна, є дуже диверсифікованими і досить самодостатніми бойовими одиницями з комбінацією військ, артилерії, протитанкового озброєння, розвідувальних та інженерних частин. БТГ, як їх називають, відігравали провідну роль у військовій діяльності Росії в Україні у 2014 році.

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Адміністрація Байдена все ще бачить вікно для стримування російського вторгнення, вважаючи, що Путін ще не вирішив чи нападати. Але офіційний представник Білого дому наголосив CNN, що "ми вважаємо, що переговори були б більш продуктивними, якби вони відбувалися в обстановці деескалації, а не ескалації".

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. У проєкті є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

Згодом у Білому домі відреагували на пропозиції Росії про початок переговорів щодо європейської безпеки. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати бачили договір та вимоги РФ та проводять консультації з партнерами Європи, без яких переговори з Росією неможливі.

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