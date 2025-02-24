"Путін не подарує нам цей мир": Зеленський зробив заяву про закінчення війни

Україна прагне 2025 року зробити все для досягнення тривалого і справедливого миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів.

"Цей рік повинен стати роком початку реального і надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль, така реальність. Якщо хтось спробує це зробити, і саме так, без будь-якої опори це не спрацює, без будь-яких гарантів безпеки це не спрацює", - сказав президент.

Зеленський також пояснив, що означає надійний і тривалий мир для України.

"Надійний і тривалий мир – це значно більше, ніж тиша на фронті. Ми пам'ятаємо, що від 2014 року, саме від 2014, понад 25 разів Росія порушила режим припинення вогню. До речі, коли генерал Келог перебував в Україні, я передав йому і передав президенту Сполучених Штатів Америки документ з переліком всіх сісфаєрів, з конкретними датами, які Росія зламала. Тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантів безпеки", - додав він.

Нагадаємо, у Києві розпочався саміт "Підтримуй Україну" за участі лідерів країн-партнерів і керівництва Євросоюзу. Захід приурочили до третьої річниці повномасштабного нападу росіян. Серед учасників – делегації, які прибули цього дня до України.

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