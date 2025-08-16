Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Getty Images

На спільній пресконференції із президентом США Дональдом Трампом очільник Кремля Володимир Путін не продемонстрував жодних ознак пом’якшення своїх військових цілей, а також повторив раніше озвучені ним заяви, які використовує для виправдання агресії Росії проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 15 серпня.

Проаналізувавши заяви Путіна, аналітики дійшли висновку що очільник Кремля знову продемонстрував, що він не змінив своїх поглядів на суверенітет України з 2021 року і залишається незацікавленим у серйозних мирних переговорах з Україною.

У ISW зазначають, що кремлівський диктатор на пресконференції нагадав свій давній наратив про те, що Росія та Україна мають «одне коріння» і що Росія вважає Україну «братньою» нацією. Ці ж тези Путін використав як аргументи щодо початку війни проти України у лютому 2022 року.

«Послідовність між заявами Путіна на пресконференції 15 серпня з Трампом та його попередніми заявами демонструє, що він залишається відданим думці, що існування України як держави та територіальна цілісність залежать від союзу України з Росією», — зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Окрім того, Путін нагадав про «першопричини» війни в Україні, яку Кремль визначив як розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію російськомовного населення.

Водночас очільник Кремля нахабно звинуватив європейські держави у спробі підірвати переговорний процес.

«Ці заяви є двома стандартними наративними лініями, які Кремль використовує, щоб виправдати своє незаконне вторгнення в Україну та вбити клин між Сполученими Штатами, Європою та Україною», — йдеться у звіті ISW.

Переговори Путіна та Трампа на Алясці

Зустріч двох президентів — Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулася 15 серпня на Алясці.

Трамп підсумував переговори з російським лідером, заявивши, що повного взаєморозуміння між ними ще немає. Також він додав, що зустріч була «надзвичайно продуктивною», багато питань узгоджено.

«Дійсно вважаю, ми мали дуже продуктивну зустріч, у багатьох напрямках ми дійшли згоди по більшості великих питань. Ми не повністю дійшли до кінця у цьому процесі, але ми зробили немалий крок уперед», — сказав президент США.

Своєю чергою представники РФ заявили про «конструктивну та позитивну» розмову із Трампом.

