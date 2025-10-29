Путін не прагне якомога більшої території: ексречник Генштабу назвав справжню мету Кремля

Війна Росії проти України / © ТСН

Захоплення якомога більшої території України не є головною метою війни, яку розв’язав російський президент Володимир Путін. Господар Кремля прагне встановити у Києві маріонетковий режим.

Про це сказав колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в інтерв’ю виданню Oboz.ua.

За його словами, підвищена активність російських окупаційних військ на багатьох ділянках фронту є спробою продемонструвати Сполученим Штатам «успіхи» у війні, щоб доказати дієвість своїх заяв про реалізацію планів щодо України, зроблених на саміті з Трампом на Алясці.

При цьому Селезньов вважає, що найближчим часом значних досягнень у російської армії не буде.

«Я не думаю, що у противника в найближчій перспективі будуть серйозні територіальні надбання. Оборона української армії досить стійка, ми маємо достатню кількість ресурсів, щоб перетворювати на попіл російські сили і засоби, особовий склад, техніку, зокрема й бронетехніку», — зазначив він.

Утім, на думку Владислава Селезньова, головна мета війни Путіна не в тому, щоб отримати якомога більше території», хоча в такий спосіб «він намагається забезпечити дистанцію».

«Саме цим російська пропаганда пояснює наявність російських військ на території Харківської, Сумської, Миколаївської, Дніпропетровської областей. Путінська армія намагається сформувати буферну або санітарну зону, про що в травні минулого року говорив російський диктатор», — пояснив військовий аналітик.

Ключовим для Путіна, як стверджує ексречник Генштабу, є «фактор зміни вищого військово-політичного керівництва в Україні», тобто він прагне, щоб Україна стала державою-сателітом, «яка діятиме під контролем Російської Федерації», «умовною Білоруссю 2.0».

«Наскільки це реально? Абсолютно нереально. І хоч би яких зусиль докладала російська армія як на полі бою, так і знищуючи цивільні інфраструктурні об’єкти на території нашої країни, досягти цього результату буде неможливо», — наголосив Селезньов.

Як повідомлялося раніше, у середу, 29 жовтня, президент Росії Володимир Путін збрехав про те, що українські війська у Куп’янську опинилися в оточенні. Водночас диктатор заявив про готовність на певний час припинити бойові дії в зоні «оточення».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зізнався, що спершу вважав завершення війни в Україні легким завданням через свої добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним. Водночас американський лідер впевнений, що війну все ж вдасться припинити.