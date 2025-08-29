- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 2 хв
Путін не прагне миру, а Захід боїться діяти: експерти BILD про план “переговорів” Кремля
Захід продовжує спостерігати за агресію Росії, яка атакує мирне українське населення.
Масштабна атака РФ на Київ, яка вбила понад 20 осіб, є свідченням того, диктатор РФ Володимир Путін знову тягнув час, зображуючи готовність до мирних переговорів.
Про це йдеться у матеріалі німецького видання BILD.
“Як стало відомо BILD із німецьких урядових кіл, Європа не хоче втручатися і робить ставку на зусилля президента США Дональда Трампа. У кулуарах високопосадовці визнають, що у Путіна зараз “немає ні політичних, ні військових стимулів” закінчити війну”, - йдеться у тексті статті.
Зазначається, що таку думку має низка світових експертів. Адже Кремль не бажає відступити від своїх цілей, а змусити Москву Захід не готовий.
“Стратегічні цілі Путіна ніколи не змінювалися. І вони не зміняться, якщо його не змусять переглянути їх. Для цього немає причин, тому що нерішуча й уникаюча конфлікту позиція Заходу залишається незмінною”, - наголошує колишній керівник штабу стратегічного прогнозування генерального секретаря НАТО Стефані Бабст.
Своєю чергою, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреас Умланд вважає, що Москва лише інсценує «переговорний театр, постановки якого» по черзі знаходять успіх то в європейців, то в американців. Зрештою Кремль і далі дотримується своєї мети:
“Путін готовий говорити, проте лише про те, яким чином буде знищено українську державу”, - додав він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про зміни у вимогах Росії. Нібито Москва відмовилася від планів контролювати чотири області України й нині обговорює лише утримання позицій на Донбасі та Запоріжжі.