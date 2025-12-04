Росія диктує умови / © ТСН

Усі надії покладалися на поїздку спеціального посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви. Проте жодного прориву в мирних перемовинах не могло статися з людиною, яка багаторазово ставала на бік Росії.

ПРо це пише редактор міжнародної політики Сем Кайлі для Independent

«Міжнародна дипломатія поставлена з ніг на голову: вороги стають „друзями“, союзники отримують погрози, міжнародне право — розтоптане. Чи випадково, чи навмисно, але у Володимира Путіна є „корисний ідіот“ на чолі США», — йдеться у матеріалі.

Кремль святкує хаос

«Російська стратегічна доктрина, відома як „доктрина Герасимова“, визначає хаос у лавах противника фактичною перемогою. За цими мірками Путін може вішати гірлянди в Кремлі — він досяг стратегічного успіху, впливаючи на адміністрацію Трампа, яка викручується в спробах нав’язати Україні й Європі вигідні Москві рішення», — зазначає Сем Кайлі.

Черговим кроком у цій лінії, на його думку, стала поїздка Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера до Москви. П’ятигодинні переговори з Путіним завершилися прямолінійною заявою Кремля. Мовляв, «ми не наблизилися до врегулювання кризи в Україні».

Чому США ведуть переговори? Питання без відповіді

Політолог зазначає, те, що НАТО дозволило США очолити переговори, дивно, якби не одна обставина: у Європі немає політика, готового вголос сказати очевидне: «Трамп — не посередник. Він навіть не „поганий посередник“. Він на боці Росії».

Віткофф багато в кого викликав подив. У Кремлі він поводиться улесливо, не робив нотаток, вийшов після переговорів переповнений захопленням російським очільником.

Віткофф називав Путіна «класним хлопцем», «чесним» і «надзвичайно розумним».

Путін хоче повернутися до «таємної» угоди

Натомість Кремль відхилив актуальну версію плану перемир’я, узгоджену з Україною та європейськими лідерами. Путін вимагає повернутися до варіанту, який його посланець Кирило Дмитрієв обговорював із Віткоффом у секретному режимі.

Раніше стало відомо, що Віткофф особисто інструктував радника Путіна Юрія Ушакова, як маніпулювати Трампом. У записі, ймовірно перехопленому розвідкою, він пояснює, як «залізти в голову Трампу» і вплинути на візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

«„Стів Безглуздий“ — так його називають європейські розвідники. У західних спецслужбах Віткоффа вважають недолугим і небезпечним. Раніше його називали Steve Witless („Стів Безтямний“), тепер — Dim Philby („Тупий Філбі“), натякаючи, що він працює на ворога, навіть цього не розуміючи», — пише політолог.

Попри це, Віткофф перебуває у центрі найважливіших дипломатичних процесів планети.

Європа готується до гіршого, а США грають за правилами Кремля

Тим часом Польща мобілізує населення, Франція та Німеччина терміново нарощують оборонні сили. Європа перебуває на межі червоного рівня загрози, нагадує експерт.

«Тим часом адміністрація Трампа приймає вимогу Путіна, за якою Україна має відступити з нинішніх позицій, а також не обіцяє Києву нової зброї, погрожує відключити Україні розвідувальні дані, якщо вона не погодиться на умови РФ», — зазначив політолог.

Трамп трохи тисне на Росію санкціями проти покупців її нафти, але фактично відмовляється озброювати Україну. Зокрема, він відкликав обіцянку передати Києву крилаті ракети Tomahawk, нагадує експерт.

США не зацікавлені в обороні України

«Американский президент та Віткофф, тісно пов’язані спільною бізнес-імперією, тож і прагнуть особистої вигоди. Європа для них — абстракція, а Україна — тим більше», — впевнений політолог.

Єдиний важіль США щодо Києва — це розвіддані.

«Але Європа вже працює над тим, щоб мінімізувати залежність від США», — додає він.

Європа має взяти переговори у свої руки

Розрив між Європою та США може повернути демократичний Захід у роль справжнього лідера дипломатії. Як вважає Кайлі, це покладе край хаосу, який Росія так активно використовує як зброю. Адже, за словами самого Трампа, «Росія — це ваша проблема, не моя».

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін вкотре заявив, що так звана «спеціальна військова операція» (СВО) не є початком війни, а навпаки — «спробою її закінчити».