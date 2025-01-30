Путін не припинить війну навіть за умови початку переговорів: політолог назвав причину

Переговори про закінчення війни, ймовірно, розпочнуться вже через кілька місяців, однак навіть після їхнього початку диктатор Путін не припинить війну проти України.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив політолог Володимир Фесенко.

Він заявив, що наразі важко назвати дату початку переговорів, але, ймовірно, процес почнеться у березні, з огляду на те, як наразі ведуться переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та Путіним.

Крім того, на думку Фесенка, результат перемовин наразі спрогнозувати важко. Для Трампа є бажаним термін у сто днів, також це буде вигідно для Путіна, якому це потрібно до 9 травня.

Наразі більшість провідних експертів скептично ставляться до думки, що сторони зможуть досягти згоди.

"Чому? Тому що переговори можуть початися. Це дуже ймовірно. Але з високою ймовірністю майже напевно Путін не припинить бойові дії. Це стиль Путіна. Ми це бачили і у 2014-му, 2015-му роках. Я вже не кажу про нинішню велику війну", - наголосив Фесенко.

Він заявив, що по діях кремлівського диктатора видно, що він не збирається наразі зупиняти війну і намагатиметься тиснути бойовими діями під час переговорного процесу.

"Тож схема, що почнуться переговори, буде припинення бойових дій — це, на жаль, ні. Ось тут розслаблятися нам не можна. Будуть одночасно, швидше за все, і переговори, і продовження війни", - вважає Фесенко.

Раніше повідомлялося, що російська влада наразі робить все можливе, щоб "зачарувати" нового президента США Дональда Трампа для того, щоб "видавити" Україну з переговорних процесів щодо закінчення війни.

Ми раніше інформували, що кремлівський диктатор Путін заявив, що мирний діалог з Україною без скасування "декрету" президента України Володимира Зеленського про заборону перемовин з РФ буде "нелегітимним", а тому марним.

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