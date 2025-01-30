Путін не припинить війну навіть за умови початку переговорів: політолог назвав причину

Більшість провідних експертів скептично ставляться до думки, що сторони зможуть досягти згоди.
Переговори про закінчення війни, ймовірно, розпочнуться вже через кілька місяців, однак навіть після їхнього початку диктатор Путін не припинить війну проти України.
Таку думку в етері РБК-Україна висловив політолог Володимир Фесенко.
Він заявив, що наразі важко назвати дату початку переговорів, але, ймовірно, процес почнеться у березні, з огляду на те, як наразі ведуться переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та Путіним.
Крім того, на думку Фесенка, результат перемовин наразі спрогнозувати важко. Для Трампа є бажаним термін у сто днів, також це буде вигідно для Путіна, якому це потрібно до 9 травня.
Наразі більшість провідних експертів скептично ставляться до думки, що сторони зможуть досягти згоди.
"Чому? Тому що переговори можуть початися. Це дуже ймовірно. Але з високою ймовірністю майже напевно Путін не припинить бойові дії. Це стиль Путіна. Ми це бачили і у 2014-му, 2015-му роках. Я вже не кажу про нинішню велику війну", - наголосив Фесенко.
Він заявив, що по діях кремлівського диктатора видно, що він не збирається наразі зупиняти війну і намагатиметься тиснути бойовими діями під час переговорного процесу.
"Тож схема, що почнуться переговори, буде припинення бойових дій — це, на жаль, ні. Ось тут розслаблятися нам не можна. Будуть одночасно, швидше за все, і переговори, і продовження війни", - вважає Фесенко.
Раніше повідомлялося, що російська влада наразі робить все можливе, щоб "зачарувати" нового президента США Дональда Трампа для того, щоб "видавити" Україну з переговорних процесів щодо закінчення війни.
Ми раніше інформували, що кремлівський диктатор Путін заявив, що мирний діалог з Україною без скасування "декрету" президента України Володимира Зеленського про заборону перемовин з РФ буде "нелегітимним", а тому марним.
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