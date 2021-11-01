Путін не приїхав на G20: Байден розчарований фактичною відсутністю РФ та Китаю на зустрічі "Великої двадцятки"

Путін не приїхав на G20: Байден розчарований фактичною відсутністю РФ та Китаю на зустрічі "Великої двадцятки"

Американський президент заявив, що країни зосередяться на тому, чого не виконує Китай, Росія та Саудівська Аравія.

Президент США Джо Байден прокоментував фактичну відсутність Росії та Китаю на зустрічі G20 у Римі.

Про це він заявив на пресконференці] за підсумками зустрічі, пише "Інтерфакс".

"Факт того, що Росія та Китай фактично не з'явилися, викликає розчарування. І я сам розчарований", — сказав голова Білого дому.

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"Ми зробили багато чого, але багато чого ще потрібно зробити, і ми повинні будемо зосередитися на тому, чого не виконує Китай, Росія та Саудівська Аравія", — додав він.

Нагадаємо, що зустріч G20 відбулася у Римі 30-31 жовтня. Президент РФ Володимир Путін не приїхав на зустріч "двадцятки" в Римі, взявши участь у зустрічі з відеозв'язку.

Додамо, що світові лідери планують вакцинацію 70% населення Землі до середини 2022 року.

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