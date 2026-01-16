Володимир Путін / © Associated Press

Президент-диктатор Росії Володимир Путін продовжує демонструвати, що його не задовольнить мирне врегулювання, яке стосується лише України, та не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву «фюрера» про те, що розпочата Росією війна в Україні є «прямою відповіддю» на ігнорування Заходом інтересів Москви «шляхом розширення НАТО», незважаючи на нібито публічні «обіцянки Кремля не робити цього».

В ISW зауважують, що наприкінці 2021-го Російська Федерація висунула НАТО ультиматуми, які б призвели до руйнування Альянсу та вимагали перегляду архітектури європейської безпеки.

«Путін неодноразово демонстрував, що його вимоги більші, ніж ті, що викладені в запропонованому США 28-пунктному плані та наступних мирних планах. Він залишається відданим своїм початковим воєнним цілям 2021 та 2022 років, які виходять за межі території та не обмежуються Україною», — наголосили американські фахівці.

Нагадаємо, напередодні Володимир Путін зробив цинічну заяву про завершення війни. Мовляв, РФ нібито «прагне довгострокового та стійкого миру». Водночас «фюрере» запропонував повернутися до обговорення тих умов, які вже раніше пропонував Кремль. Йдеться про капітуляцію України, втрату неокупованих досі територій і фактичного суверенітету.

Також, каже диктатор, Росія нібито зацікавлена у «взаємовигідних відносинах» з Європою. Він повідомив, що Москва відкрита до співпраці з усіма без винятку державами. Хоч, зі слів Путіна, зараз відносини РФ із Європою залишають бажати кращого.